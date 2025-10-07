Renate Brianza (Monza), 7 Ottobre 2025 – Non esiste un nesso di causa tra l'iniezione di antinfiammatorio nel gomito e l'infezione che gli ha "mangiato" l'osso dell'avambraccio sinistro, obbligandolo a subire una decina di interventi chirurgici e a mettere una placca in titanio in attesa di una protesi che probabilmente non potrà neanche essere applicata. "Molestie alla popolazione per i gas e i vapori di Asfalti Brianza" A processo per lesioni colpose gravi . Lo ha stabilito la perizia medico legale sul cinquantenne di Renate Brianza che accusa il farmacista del paese di essersi offerto nel 2019 di fargli le infiltrazioni al braccio dolorante, portandolo nel retrobottega dove, sostiene la vittima, gli ha fatto l a pun tura, senza sterilizzare o disinfettare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Renate, ha un osso del braccio divorato da un’infezione: “È colpa di una puntura d’antinfiammatorio che mi ha fatto il farmacista”