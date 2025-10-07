Relegato in panchina con Chivu non si scherza | decisione folle

Glieroidelcalcio.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cose vanno a gonfie vele per Cristian Chivu e la sua Inter, ma non mancano le grane per il tecnico rumeno. L’annuncio ha spiazzato tutti. L’ Inter di Cristian Chivu continua a correre e lo fa con una prestazione che ha il sapore della maturità. Il 4-1 inflitto alla Cremonese di Davide Nicola ha certificato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la crescita costante di una squadra ormai consapevole dei propri mezzi e perfettamente sintonizzata con le idee del suo allenatore. È stato un dominio tecnico e mentale, costruito con ritmo, coralità e concretezza. Tra i protagonisti assoluti, Ange Bonny, autore di una partita straordinaria: tre assist e un gol che spazzano via ogni perplessità legata al suo acquisto estivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

relegato in panchina con chivu non si scherza decisione folle

© Glieroidelcalcio.com - Relegato in panchina, con Chivu non si scherza: decisione folle

In questa notizia si parla di: relegato - panchina

Inter alla prova Sassuolo, Chivu scherza: “Un Martinez giocherà” - Ritrovato il sorriso in Champions League, l’Inter si tuffa sul campionato e su una bestia nera come il Sassuolo per tornare a conquistare i tre punti, che in Serie A mancano dalla prima giornata. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Chivu debutta in Champions sulla panchina dell’Inter con la scommessa Pio Esposito: “E’ pronto” - Cristian Chivu h spiegato il motivo per cui l’Inter contro l’Ajax in attacco al fianco di Thuram avrà Pio Esposito e non Lautaro Martinez. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Relegato Panchina Chivu Scherza