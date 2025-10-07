Le cose vanno a gonfie vele per Cristian Chivu e la sua Inter, ma non mancano le grane per il tecnico rumeno. L’annuncio ha spiazzato tutti. L’ Inter di Cristian Chivu continua a correre e lo fa con una prestazione che ha il sapore della maturità. Il 4-1 inflitto alla Cremonese di Davide Nicola ha certificato, semmai ce ne fosse ancora bisogno, la crescita costante di una squadra ormai consapevole dei propri mezzi e perfettamente sintonizzata con le idee del suo allenatore. È stato un dominio tecnico e mentale, costruito con ritmo, coralità e concretezza. Tra i protagonisti assoluti, Ange Bonny, autore di una partita straordinaria: tre assist e un gol che spazzano via ogni perplessità legata al suo acquisto estivo. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Relegato in panchina, con Chivu non si scherza: decisione folle