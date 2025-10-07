Regno Unito incidente ad alta velocità a High Wycombe | il video dello schianto
Il video rilasciato dalla polizia di Thames Valley, nel Regno Unito, mostra lo spettacolare incidente provocato dal 48enne Darren Marshall nel maggio del 2023. L’uomo con la sua vettura si è schiantato ad alta velocità contro un altro veicolo mentre usciva dalla M40 e si dirigeva verso la rotatoria di Handy cross a High Wycombe senza rispettare il semaforo rosso. Nell’incidente alcune persone hanno riportato delle gravi ferite. Marshall, che si è dichiarato colpevole, è stato ora condannato a 8 anni di sospensione della patente e a una pena detentiva sospesa per guida pericolosa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
