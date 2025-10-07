Regione Lazio il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica | Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta
La legge urbanistica della Regione Lazio – approvata a luglio dalla giunta guidata dal meloniano Francesco Rocca – è arrivata a un nuovo bivio. Dopo la rivolta del mondo della cultura e la bocciatura dell’ufficio legislativo della Regione, ora è lo stesso governo a chiedere correzioni al testo. Non una semplice raccomandazione: i ministeri di Infrastrutture, Ambiente e Cultura hanno trasmesso osservazioni puntuali tra l’inizio e la metà settembre di settembre, secondo quanto riferito dalla testata online Roma Today. L’invito rivolto al presidente della Regione Lazio è di riscrivere alcune parti per evitare un passaggio ben più traumatico, quello dell’impugnativa davanti alla Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: regione - lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Riqualificazione del litorale: Fiumicino tra i comuni finanziati dalla regione Lazio
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2025 ore 11:25
Nuovo incontro tra Regione Lazio e Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti Oggi la Regione Lazio ha incontrato la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio: uno spazio stabile di confronto tra istituzioni e nuove generazioni di pr Vai su Facebook
Il palazzo della Regione Lazio si è illuminato di verde per la prima Giornata Regionale della Celiachia. L’iniziativa è stata realizzata insieme alla Regione Lazio, con il supporto di Areti, che ha curato l’illuminazione, per sensibilizzare e promuovere la conosce - X Vai su X
Righini: Grazie a Meloni 100 mln contro de-industrializzazione Lazio - L’Assessore: ‘Vogliamo risultati misurabili: più imprese, più innovazione, più lavoro’ Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio. Scrive expartibus.it
Il Lazio si rilancia: dal governo 100 milioni per le imprese del Consorzio - Il Lazio si rilancia: dal governo 100 milioni per le imprese del Consorzio Leggi tutte le ultime notizie su Agenzia Nova ... Da agenzianova.com