La legge urbanistica della Regione Lazio – approvata a luglio dalla giunta guidata dal meloniano Francesco Rocca – è arrivata a un nuovo bivio. Dopo la rivolta del mondo della cultura e la bocciatura dell’ufficio legislativo della Regione, ora è lo stesso governo a chiedere correzioni al testo. Non una semplice raccomandazione: i ministeri di Infrastrutture, Ambiente e Cultura hanno trasmesso osservazioni puntuali tra l’inizio e la metà settembre di settembre, secondo quanto riferito dalla testata online Roma Today. L’invito rivolto al presidente della Regione Lazio è di riscrivere alcune parti per evitare un passaggio ben più traumatico, quello dell’impugnativa davanti alla Corte costituzionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regione Lazio, il governo Meloni chiede modifiche alla legge urbanistica: Rocca apre per evitare il ricorso alla Consulta