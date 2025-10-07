Regionali Toscana un solo candidato ‘impresentabile’ nel mirino della Commissione Antimafia

(Adnkronos) – Una sola candidatura è finita nel mirino della Commissione parlamentare Antimafia nell’ambito dei consueti controlli svolti dalla stesso organismo parlamentare sulle eventuali violazioni del codice di autoregolamentazione in vista della elezioni regionali che si terranno in Toscana il 12 e il 13 ottobre. E' stata la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

