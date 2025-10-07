Regionali Ripepi | Una vittoria straripante ora FI da record scelga il sindaco della rinascita

Reggiotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il risultato elettorale che conferma Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria rappresenta un segnale politico fortissimo: i calabresi hanno scelto la continuità, la concretezza e la serietà amministrativa. È una vittoria che appartiene a tutta la Calabria, non solo a una coalizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - ripepi

Reggio Calabria, Ripepi sulle regionali: “vittoria straripante. Ora Forza Italia scelga il Sindaco della rinascita” - “Il risultato elettorale che conferma Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria rappresenta un segnale politico fortissimo: i calabresi hanno scelto la continuità, la concretezza e la serietà ... Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Regionali Ripepi Vittoria Straripante