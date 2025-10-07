Regionali Ripepi | Una vittoria straripante ora FI da record scelga il sindaco della rinascita

“Il risultato elettorale che conferma Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria rappresenta un segnale politico fortissimo: i calabresi hanno scelto la continuità, la concretezza e la serietà amministrativa. È una vittoria che appartiene a tutta la Calabria, non solo a una coalizione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it