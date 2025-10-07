Regionali Puglia 2025 Paolo Dell’Erba ci riprova | il consigliere uscente candidato nella lista di Forza Italia

Foggiatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Soccorso DellErba conferma la sua candidatura alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. “Mi candido per continuare a lavorare e difendere il nostro territorio”, annuncia oggi. L’imprenditore del settore lapideo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

