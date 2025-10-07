Regionali Puglia 2025 Paolo Dell’Erba ci riprova | il consigliere uscente candidato nella lista di Forza Italia
Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Soccorso Dell’Erba conferma la sua candidatura alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. “Mi candido per continuare a lavorare e difendere il nostro territorio”, annuncia oggi. L’imprenditore del settore lapideo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - puglia
Decaro e le Regionali in Puglia: "Non sono candidato, presiedo la più importante Commissione" del Parlamento Europeo
Il risiko delle regionali, trattativa nel Pd: in Campania la sanità a De Luca. In Puglia scintille Decaro-Boccia
Regionali, lo stallo a sinistra in Puglia. Decaro non scioglie la riserva. E spunta il piano B: Vendola
EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ: IN PUGLIA ACCREDITATI 36 CENTRI REGIONALI DI EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE (CEAS) #regionepuglia #btvnewscanale85 #baritvnewscanale85 - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, in Puglia il centrodestra prosegue la ricerca del candidato: preferenza per un civico, sul tavolo resterebbero due nomi - X Vai su X
Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto - Alcune sfide sono già delineate mentre in altre Regioni non sono ancora stati ufficializzati i nomi ... Secondo tg24.sky.it
Regionali Puglia, dall’attrice al filosofo: tutti in lista con Decaro. I NOMI - “Sto provando a portare anche una nuova classe dirigente in Consiglio regionale”: la missione di Antonio Decaro, candidato governatore del centrosinistra, è stata presentata domenica alla Fiera del Le ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive