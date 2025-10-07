Regionali Puglia 2025 il vice sindaco di Apricena Ada Soccio candidata nella lista Decaro presidente

Foggiatoday.it | 7 ott 2025

Il vice sindaco di Apricena, Agata Ada Soccio, sarà candidata alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella listaDecaro Presidente’. La definisce “una scelta di cuore e di servizio”.“Scendo in campo per la Puglia che amo, al fianco di Antonio Decaro”, ha annunciato oggi. “Ho. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: regionali - puglia

