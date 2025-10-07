Regionali Puglia 2025 il vice sindaco di Apricena Ada Soccio candidata nella lista Decaro presidente
Il vice sindaco di Apricena, Agata Ada Soccio, sarà candidata alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre nella lista ‘Decaro Presidente’. La definisce “una scelta di cuore e di servizio”.“Scendo in campo per la Puglia che amo, al fianco di Antonio Decaro”, ha annunciato oggi. “Ho. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
