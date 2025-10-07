Regionali Mollo Azione | Dalla Calabria segnale forte Campania non diventi museo di incentivi pubblici

Tempo di lettura: 2 minuti “ Quanto accaduto in Calabria, alle ultime elezioni regionali conclusesi appena ieri, rappresenta un segnale forte che non può assolutamente essere ignorato nel dibattito politico, anche campano”, afferma  Oliver Mollo, segretario metropolitano di Napoli di  Azione. Nella regione calabrese,  Roberto Occhiuto  è stato riconfermato presidente con circa il  57,26% dei consensi  contro il  41,73%  di  Pasquale Tridico, candidato del cosiddetto  campo largo. Il tutto, però, con una percentuale di votanti che è ulteriormente scemata, attestandosi al  44,36%: meno di un cittadino calabrese su due si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

