Regionali Mollo Azione | Dalla Calabria segnale forte Campania non diventi museo di incentivi pubblici
Tempo di lettura: 2 minuti “ Quanto accaduto in Calabria, alle ultime elezioni regionali conclusesi appena ieri, rappresenta un segnale forte che non può assolutamente essere ignorato nel dibattito politico, anche campano”, afferma Oliver Mollo, segretario metropolitano di Napoli di Azione. Nella regione calabrese, Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente con circa il 57,26% dei consensi contro il 41,73% di Pasquale Tridico, candidato del cosiddetto campo largo. Il tutto, però, con una percentuale di votanti che è ulteriormente scemata, attestandosi al 44,36%: meno di un cittadino calabrese su due si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: regionali - mollo
Regionali Master in pista Casalmaggiore (Cremona) e il rinnovato manto del centro sportivo “Paolo Corna” ha ospitato la rassegna in pista dedicata agli over 35, in palio i titoli regionali master individuali e di staffette. Presenti 3 atleti della provincia di Sondrio Vai su Facebook
Regionali Calabria, Occhiuto stravince tra piazze piene e urne vuote. Forza Italia primo partito: il bilancio del centrodestra - Dopo averla spuntata nelle Marche, la maggioranza mette a segno un altro goal che ha il sapore ... Come scrive ilmattino.it
Regionali, in Calabria Occhiuto conquista agevolmente il bis. Esultano Meloni, Tajani e Salvini - Distaccato di circa 20 punti lo sfidante di centrosinistra, Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle ed ex presidente dell’Inps, candidato del campo largo, tranne Azione di Calen ... rtl.it scrive