Tempo di lettura: 2 minuti “ Quanto accaduto in Calabria, alle ultime elezioni regionali conclusesi appena ieri, rappresenta un segnale forte che non può assolutamente essere ignorato nel dibattito politico, anche campano”, afferma Oliver Mollo, segretario metropolitano di Napoli di Azione. Nella regione calabrese, Roberto Occhiuto è stato riconfermato presidente con circa il 57,26% dei consensi contro il 41,73% di Pasquale Tridico, candidato del cosiddetto campo largo. Il tutto, però, con una percentuale di votanti che è ulteriormente scemata, attestandosi al 44,36%: meno di un cittadino calabrese su due si è recato alle urne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Regionali, Mollo (Azione): “Dalla Calabria segnale forte. Campania non diventi museo di incentivi pubblici”