Regionali in Campania centrodestra ultimi fuochi ma Cirielli è già in campo

Ilmattino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L?attesa sta per finire. Ormai non ci sono più dubbi: Edmondo Cirielli sarà in corsa alle Regionali in Campania. Ma la candidatura del centrodestra si conferma tormentata fino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali in campania centrodestra ultimi fuochi ma cirielli 232 gi224 in campo

© Ilmattino.it - Regionali in Campania, centrodestra ultimi fuochi, ma Cirielli è già in campo

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

regionali campania centrodestra ultimiRegionali in Campania, centrodestra ultimi fuochi, ma Cirielli è già in campo - Ormai non ci sono più dubbi: Edmondo Cirielli sarà in corsa alle Regionali in Campania. Si legge su ilmattino.it

regionali campania centrodestra ultimiRegionali in Campania, Edmondo Cirielli: «Io corro per la coalizione, daremo alla Campania una diversa possibilità» - Lo faccio con orgoglio per la mia terra, ma anche perché sono convinto che il centrodestra possa dare una diversa ... ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Centrodestra Ultimi