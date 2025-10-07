Regionali Forte FI | Se Mastella crede davvero nel centro sciolga il partito

Tempo di lettura: < 1 minuto “Se Mastella crede davvero nel centro, sciolga il partito e abbandoni le ipotesi familistiche. Il centro è un’idea, un progetto politico, non un taxi per portare in giro la propria famiglia. Se vuole entrare per la quarta volta nella sua vita nel centrodestra, lo faccia con umiltà, senza porre condizioni”. Lo afferma Amelia Forte,  vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, commentando le recenti dichiarazioni del sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

