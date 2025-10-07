Regionali Conte ringrazia Tridico | In Calabria ha costruito la speranza
ROMA – Per Giuseppe Conte, leader del M5S che ha speso nella competizione elettorale calabrese una delle sue risorse di maggiore prestigio, Pasquale Tridico, il candidato perdente va solo ringraziato perché “ha generosamente accettato, in condizioni di emergenza, di candidarsi”. Per l’ex presidente del consiglio “sono sempre più i cittadini che si allontanano dalla partecipazione alla politica, forse perché la ritengono ormai ridotta a una sommatoria di calcoli e convenienze”. Si esclude la possibilità di qualunque conseguenza sui lavori in corso per la costruzione della coalizione di centrosinistra che dovrebbe sfidare Meloni ma viene sottolineato come le elezioni dimostrino che serve “un programma: noi non siamo quelli che dicono ‘l’importante è stare insieme’. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
