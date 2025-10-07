Regionali Campania Fratelli d' Italia | Sosteniamo Edmondo Cirielli per presidenza

Ilmattino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli». Così Fdi in una nota.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali campania fratelli d italia sosteniamo edmondo cirielli per presidenza

regionali campania fratelli dEdmondo Cirielli è il candidato del centrodestra alle Regionali in Campania a un mese e mezzo dalle elezioni - Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di FdI, sarà il candidato del centrodestra in Campania contro Roberto Fico ... fanpage.it scrive

regionali campania fratelli dFdI, per la Campania sosteniamo Cirielli candidato - "Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Scrive ansa.it

