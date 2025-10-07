Regionali Campania FdI ‘blinda’ Cirielli Ipotesi Sangiuliano capolista

7 ott 2025

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia 'blinda' Edmondo Cirielli come candidato-governatore del centrodestra in Campania. Con una nota il partito di via della Scrofa sottolinea: ''Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli". "Profondamente radicato sul territorio", si sottolinea nel comunicato,'' ha esperienza e la necessaria capacità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

regionali - campania

