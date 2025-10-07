Regionali Campania Durigon | Se Cirielli si candida non deve lasciare governo

(Adnkronos) – Se Edmondo Cirielli si candiderà alla presidenza della Regione Campania non dovrà lasciare il governo. A dirlo è il vicesegretario della Lega, Claudio Durigon rispondendo alle affermazioni del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che ritiene invece opportune eventuali dimissioni di Cirielli dalla carica di viceministro degli Esteri. “Credo -risponde Durigon . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Regionali Campania, Durigon: “Se Cirielli si candida non deve lasciare governo”

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

Regionali in Campania. Atteso per oggi l'ok su Cirielli per il Centro Destra che se la vedrà con Fico. Dopo 15 anni, in Campania, la sfida non sarà quella "classica" tra De Luca e Caldoro. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #RegioneCampania #regionali2 - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, Piero De Luca: «Con Fico ci stiamo sentendo telefonicamente» - X Vai su X

Regionali Campania, centrodestra al bivio: Cirielli resta il favorito, Fi spinge per il civico - Felici per la vittoria, ma preoccupati per le loro sorti ancora sconosciute, gli esponenti della coalizione di Governo ... Lo riporta ilmattino.it

I patemi di Cirielli, che sognava la Campania e ora non vuole lasciare Roma - Il viceministro degli Esteri è in pole per la candidatura alle regionali (anche se Forza Italia non è convintissima). Segnala huffingtonpost.it