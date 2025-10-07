Regionali Campania annuncio ufficiale di Fratelli d' Italia | Sosteniamo Cirielli per la presidenza La Lega | Avanti determinati e compatti

«Il candidato che Fratelli d'Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli». Così Fdi in una nota.. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Regionali Campania, annuncio ufficiale di Fratelli d'Italia: «Sosteniamo Cirielli per la presidenza». La Lega: «Avanti determinati e compatti»

regionali campania annuncio ufficialeEdmondo Cirielli è il candidato del centrodestra alle Regionali in Campania a un mese e mezzo dalle elezioni - Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e volto di FdI, sarà il candidato del centrodestra in Campania contro Roberto Fico ... Come scrive fanpage.it

Regionali in Campania, centrodestra. ultime ore per l’accordo sui candidati: investitura vicina per Cirielli - E con l’annuncio ufficiale che non è ancora arrivato, c’è anche ... Segnala ilmattino.it

