Regionali Campania 2025 FdI sostiene candidatura Cirielli C’è anche ok Lega

Fratelli d’Italia esce allo scoperto in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. “Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Profondamente radicato sul territorio, ha esperienza e la necessaria capacità per poter affrontare la sfida non semplice di ridare alla Campania lo stesso buongoverno che Giorgia Meloni sta dando alla nazione insieme agli amici alleati del centrodestra”, si legge in una nota di Fratelli d’Italia. In Campania per il centrosinistra è in campo l’ex presidente della Camera, Roberto Fico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania 2025, FdI sostiene candidatura Cirielli. C’è anche ok Lega

