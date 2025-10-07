Regionali Campania 2025 Bandecchi | Ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi
Stefano Bandecchi ha chiesto a Maria Rosaria Boccia di correre alle elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre. “È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi” in Campania, “lei non ha ancora deciso, non è ancora stata fatta questa scelta”, ha detto a LaPresse il leader di Alternativa popolare e sindaco di Terni. “Io le ho chiesto di candidarsi con noi, perché ritengo – ha sottolineato – che la storia in cui è stata coinvolta sia una storia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
