Regionali Campania 2025 Bandecchi | Ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi

Lapresse.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano Bandecchi ha chiesto a Maria Rosaria Boccia di correre alle elezioni regionali in Campania, in programma il 23 e 24 novembre. “È una situazione in itinere, la stiamo valutando ed entro una settimana decideremo. Io ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi” in Campania, “lei non ha ancora deciso, non è ancora stata fatta questa scelta”, ha detto a LaPresse il leader di Alternativa popolare e sindaco di Terni. “Io le ho chiesto di candidarsi con noi, perché ritengo – ha sottolineato – che la storia in cui è stata coinvolta sia una storia estremamente preoccupante per la Repubblica e che Boccia sia una vittima”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

regionali campania 2025 bandecchi ho chiesto a maria rosaria boccia di candidarsi

© Lapresse.it - Regionali Campania 2025, Bandecchi: “Ho chiesto a Maria Rosaria Boccia di candidarsi”

In questa notizia si parla di: regionali - campania

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti»

Regionali Campania, De Luca: Nessuna pregiudiziale, ma dirò quello che penso su candidati e partiti

Regionali in Campania, ok a Fico entro agosto. De Luca: «Serve tempo»

regionali campania 2025 bandecchiElezioni Regionali Campania 2025, Calenda: "Esito scontato, vincerà Fico con coalizione in cui si odiano" - Il leader di Azione: "Le Regioni siano il disastro dell'Italia: duplicano le burocrazie, mangiano un sacco di soldi e non fanno funzionare la sanità" ... Secondo napolitoday.it

Regionali Campania, FdI ‘blinda’ Cirielli. Ipotesi Sangiuliano capolista - Con una nota il partito di via della Scrofa sottolinea: ”Il candidato che Fratelli d’Italia ... Lo riporta padovanews.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania 2025 Bandecchi