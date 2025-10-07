Regionali Calabria Enrico Mentana affossa la sinistra | Chi è il leader? Chi comanda?

Thesocialpost.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una sconfitta pesante per il cosiddetto campo largo. Questa volta è la Calabria a confermare l’emorragia di consensi per l’area progressista, che subisce un’altra dura battuta d’arresto. Un risultato che travolge non solo il candidato locale Pasquale Tridico, ma che si abbatte con forza anche su Elly Schlein e Giuseppe Conte, le due figure principali che, almeno sulla carta, dovrebbero rappresentare l’anima del fronte progressista. Leggi anche: Elezioni Calabria, vittoria larga per Occhiuto: “Ora pacifichiamo la Regione” Il voto calabrese, che arriva dopo una lunga serie di sconfitte nei territori, è più di una semplice battuta d’arresto: è il sintomo evidente di un progetto politico che, al momento, non esiste come proposta unitaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

regionali calabria enrico mentana affossa la sinistra chi 232 il leader chi comanda

© Thesocialpost.it - Regionali Calabria, Enrico Mentana affossa la sinistra: “Chi è il leader? Chi comanda?”

In questa notizia si parla di: regionali - calabria

Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs

Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social

Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria

regionali calabria enrico mentanaMentana, la dura realtà su Conte e Schlein: perché perde il campo largo - Il commento di Enrico Mentana sul campolargo ed in particolare su Conte e Schlein dopo la sconfitta alle regionali in Calabria. Come scrive newsmondo.it

regionali calabria enrico mentanaEnrico Mentana: “Il campo largo perde perché non ha un leader" - Durante la Maratona Mentana per le elezioni regionali in Calabria, Enrico Mentana commenta la sconfitta del centrosinistra. la7.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Regionali Calabria Enrico Mentana