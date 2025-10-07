Regionali Calabria Enrico Mentana affossa la sinistra | Chi è il leader? Chi comanda?

Ancora una sconfitta pesante per il cosiddetto campo largo. Questa volta è la Calabria a confermare l'emorragia di consensi per l'area progressista, che subisce un'altra dura battuta d'arresto. Un risultato che travolge non solo il candidato locale Pasquale Tridico, ma che si abbatte con forza anche su Elly Schlein e Giuseppe Conte, le due figure principali che, almeno sulla carta, dovrebbero rappresentare l'anima del fronte progressista. Leggi anche: Elezioni Calabria, vittoria larga per Occhiuto: "Ora pacifichiamo la Regione" Il voto calabrese, che arriva dopo una lunga serie di sconfitte nei territori, è più di una semplice battuta d'arresto: è il sintomo evidente di un progetto politico che, al momento, non esiste come proposta unitaria.

Mentana, la dura realtà su Conte e Schlein: perché perde il campo largo - Il commento di Enrico Mentana sul campolargo ed in particolare su Conte e Schlein dopo la sconfitta alle regionali in Calabria. Come scrive newsmondo.it

Enrico Mentana: “Il campo largo perde perché non ha un leader" - Durante la Maratona Mentana per le elezioni regionali in Calabria, Enrico Mentana commenta la sconfitta del centrosinistra. la7.it scrive