Regionali Calabria anche Tridico sconfitto | nuova battuta d’arresto per il centrosinistra

(Adnkronos) – Dopo la doccia fredda nelle Marche lunedì scorso, stavolta la doccia è a temperatura glaciale. Il centrosinistra in Calabria subisce una nuova sconfitta e di dimensioni ancora più ampie rispetto a una settimana fa: circa 18 i punti di distacco, mentre lo spoglio è in corso, tra l'azzurro Roberto Occhiuto, riconfermato presidente, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

