Regionali Calabria anche Tridico sconfitto | nuova battuta d’arresto per il centrosinistra
(Adnkronos) – Dopo la doccia fredda nelle Marche lunedì scorso, stavolta la doccia è a temperatura glaciale. Il centrosinistra in Calabria subisce una nuova sconfitta e di dimensioni ancora più ampie rispetto a una settimana fa: circa 18 i punti di distacco, mentre lo spoglio è in corso, tra l'azzurro Roberto Occhiuto, riconfermato presidente, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
REGIONALI | In Calabria Occhiuto stravince ma affluenza in calo, votano solo 4 su 10. Sconfitto il rivale Tridico, eurodeputato M5s #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/politica/2025/10/06/occhiuto-fa-il-bis-il-centrodestra-stravince-in-calabria_a35eb063-c29d-486 - X Vai su X
Regionali Calabria, primi risultati ed exit poll: Occhiuto in netto vantaggio, Tridico staccato di almeno 15 punti percentuali. Fdi davanti Forza Italia Segui la diretta - https://www.ilriformista.it/regionali-calabria-primi-risultati-ed-exit-poll-occhiuto-in-netto-vantaggio Vai su Facebook
Regionali Calabria, anche Tridico sconfitto: nuova battuta d'arresto per il centrosinistra - Per il Pd la strada resta l'alleanza larga, ma i riformisti avvertono: "Tenerci i nostri non basta". Si legge su adnkronos.com
Regionali Calabria, le parole di Tridico dopo la sconfitta - VIDEO - Il discorso di Pasquale Tridico che ammette la sconfitta subito dopo i primi exit poll sulle elezioni regionali in Calabria ... Riporta quotidianodelsud.it