Regionali Calabria 2025 Occhiuto stravince su Tridico e ‘campo largo’ Astensione oltre il 56%

In Calabria il centrodestra stravince e conferma alla guida della Regione Roberto Occhiuto di Forza Italia. La sua vittoria era prevista, ma i numeri della sconfitta dello sfidante Pasquale Tridico non lasciano dubbi: il candidato del centrosinistra, a metà scrutinio, si ferma intorno al 40%. Occhiuto, con il 58,7% delle preferenze (quando sono 1.216 le sezioni scrutinate su 2.406) supera il risultato del 2021 (54,46%), sebbene cresca anche il dato dell’astensionismo, con la percentuale di votanti che scende dal 44,36% di quattro anni fa, al 43,14% di oggi. Forza Italia è il primo partito e, secondo la proiezione Opinio-Rai (copertura al 63%), si assesterebbe al 19,3%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

