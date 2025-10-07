Alleanza Verdi e Sinistra parte da Siena, provincia Carbon free, per suonare la carica in vista delle imminenti Regionali. E lo fa con Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, e Angelo Bonelli, leader di Europa Verde, che ieri in piazza Salimbeni hanno incontrato i candidati senesi al Consiglio regionale. Alla presenza di Serena Cortecci, Mauro Bianchi, Roberta Bosco, Fiorino Iantorno, Elena Boldrini e Andrea Cristiani, nonché dei rappresentanti del Comitato ’No Ampugnano’ e di alcuni attivisti, i due politici hanno parlato chiaro: "Ci aspettiamo un risultato importante per la coalizione che sostiene il presidente Giani e per Avs – le parole di Fratoianni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regionali, Avs suona la carica: "Siena provincia Carbon free. Per noi un ruolo fondamentale"