Firenze, 7 ottobre 2025 - L'8 ottobre alla Croce bianca di Aulla (Massa Carrara) si svolgerà un incontro sul tema 'Toscana-Lunigiana'. Interverranno, tra gli altri, l'ex parlamentare e ministro della Repubblica Valdo Spini, il presidente della provincia di Massa Carrara e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il sindaco di Aulla Roberto Valettini. “Sono stato eletto – ha detto Spini – per due legislature nella Toscana costiera e in questa veste ho potuto proporre e varare il progetto Castelli per la Lunigiana. Trovo che compito proprio dell’ordinamento regionale è quello di promuovere uno sviluppo equilibrato nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regionali, a Aulla un incontro sul tema 'Toscana-Lunigiana'