Regionali a Aulla un incontro sul tema ' Toscana-Lunigiana'
Firenze, 7 ottobre 2025 - L'8 ottobre alla Croce bianca di Aulla (Massa Carrara) si svolgerà un incontro sul tema 'Toscana-Lunigiana'. Interverranno, tra gli altri, l'ex parlamentare e ministro della Repubblica Valdo Spini, il presidente della provincia di Massa Carrara e sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti e il sindaco di Aulla Roberto Valettini. “Sono stato eletto – ha detto Spini – per due legislature nella Toscana costiera e in questa veste ho potuto proporre e varare il progetto Castelli per la Lunigiana. Trovo che compito proprio dell’ordinamento regionale è quello di promuovere uno sviluppo equilibrato nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: regionali - aulla
Mercoledì 24 settembre, ore 18:00 Piazza Cavour, Aulla In vista delle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, vi aspettiamo ad Aulla per la presentazione delle candidate e dei candidati del Partito Democratico insieme al nostro candidato presidente Eugeni - facebook.com Vai su Facebook
Regionali: Giani, incontro proficuo, mi affido al partito - "Un incontro proficuo, segnato da una piena condivisione del quadro politico con la segretaria Elly Schlein, i membri della segreteria nazionale Igor Taruffi e Marco Furfaro, e il segretario regionale ... Segnala quotidiano.net
Regionali, a Bari l'incontro tra Decaro, Emiliano e il braccio destro di Schlein: clima disteso, ma il patto ancora non c'è - Elly Schlein ci riprova a pacificare il quadrante pugliese del campo largo: ieri ha mandato a Bari il suo plenipotenziario, Igor Taruffi, responsabile dell’organizzazione, per far incontrare i due ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it