Regionali 2025 Sommese | Con Avanti–PSI ripartiamo dai risultati

Tempo di lettura: 2 minuti "Abbiamo scelto di collocarci nella lista Avanti – PSI perché crediamo in un progetto che valorizza l'area moderata, riformista e civica, e che guarda con serietà alla costruzione di una coalizione larga e credibile. " Lo dichiara il consigliere regionale Giuseppe Sommese, annunciando la decisione insieme al gruppo dei moderati che in questi anni ha rappresentato una parte determinante del centrosinistra campano. "Avanti nasce con l'ambizione di allargare il campo politico al mondo liberale, moderato e cattolico. Un'apertura che abbiamo accolto con convinzione, perché la nostra area rappresenta da sempre questi valori.

