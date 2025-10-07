Regionali 2025 ora è ufficiale | Fratelli d' Italia candida a presidente Edmondo Cirielli

Salernotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli”. Lo comunica una nota  di Fratelli d'Italia, il partito del Premier Giorgia Meloni che prende ufficialmente posizione dopo il braccio di ferro con Forza Italia che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regionali - ufficiale

Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima

Elezioni regionali, oggi pomeriggio (lunedì) la data ufficiale. Marchigiani al voto il 21 o 28 settembre

La data ufficiale delle regionali Marche 2025 e chi sono i 5 candidati in corsa

regionali 2025 232 ufficialeRegionali 2025, ecco le schede elettorali - TOSCANA: Sono stati diffusi i facsimile della scheda che verrà consegnata agli elettori nelle diverse circoscrizioni. Secondo toscanamedianews.it

Agroalimentare: aumentate le risorse disponibili per la valorizzazione del settore - 232 del 6 ottobre 2025 il decreto 7 agosto 2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della ... Lo riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali 2025 232 Ufficiale