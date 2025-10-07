Regionali 2025 ora è ufficiale | Fratelli d' Italia candida a presidente Edmondo Cirielli
“Il candidato che Fratelli d’Italia sosterrà per la presidenza della Regione Campania è il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli”. Lo comunica una nota di Fratelli d'Italia, il partito del Premier Giorgia Meloni che prende ufficialmente posizione dopo il braccio di ferro con Forza Italia che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: regionali - ufficiale
Ora è ufficiale, Barbieri corre alle Regionali. Se eletto si andrà al voto un anno prima
Elezioni regionali, oggi pomeriggio (lunedì) la data ufficiale. Marchigiani al voto il 21 o 28 settembre
La data ufficiale delle regionali Marche 2025 e chi sono i 5 candidati in corsa
ISOLA TERRA NOSTRA ELEZIONI REGIONALI PRIMA PROIEZIONE UFFICIALE ORE 16:30 Quasi 59 calabresi su 100 (votanti) hanno scelto nuovamente Roberto Occhiuto alla Presidenza della Regione Calabria. ISOLA CAPO RIZZUTO CALABRIA Isola Ter - facebook.com Vai su Facebook
Regionali 2025, ecco le schede elettorali - TOSCANA: Sono stati diffusi i facsimile della scheda che verrà consegnata agli elettori nelle diverse circoscrizioni. Secondo toscanamedianews.it
Agroalimentare: aumentate le risorse disponibili per la valorizzazione del settore - 232 del 6 ottobre 2025 il decreto 7 agosto 2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della ... Lo riporta ipsoa.it