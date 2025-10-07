Reggio Emilia | auto di lusso rubate e vendute in mercati arabi i carabinieri svelano il giro d’affari

Auto di lusso rubate in Italia e in Spagna, “ripulite” in Belgio e vendute negli Emirati Arabi Uniti. Eseguite 14 misure cautelari nell’ambito dell’ operazione “Palma”, indagine del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia coordinata dalla Procura reggiana contro un’associazione transnazionale dedita ai furti e al riciclaggio di auto di lusso. L’attività, sviluppata con la Guardia Civil – Uco e la Polizia Federale Belga, con il supporto di Europol ed Eurojust, ha permesso di far luce sul giro d’affari milionario con veicoli di lusso rubati in Italia e Spagna che, ripuliti in Belgio, partivano dal porto di Anversa alla volta dei mercati degli Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Reggio Emilia: auto di lusso rubate e vendute in mercati arabi, i carabinieri svelano il giro d’affari

