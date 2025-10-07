Recruiting Days a Merlata Bloom Milano | 200 opportunità di lavoro appuntamento giovedì 9 ottobre

Duecento opportunità di lavoro che spaziano dal settore della grande distribuzione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina nel 2026. Giovedì 9 ottobre Merlata Bloom Milano ospiterà l’ottavo Recruiting Day, un evento pensato per favorire l'incontro tra aziende, agenzie per il lavoro, enti del terzo settore e candidati alla ricerca di una posizione lavorativa. L’iniziativa è il frutto della collaborazione, avviata due anni fa, tra Merlata Bloom Milano, la shopping & leisure destination situata nel quadrante nord ovest di Milano, e Afol Metropolitana, azienda di riferimento pubblico in tema di lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

