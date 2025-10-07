Record a Torino anello Bulgari con raro diamante rosa venduto per 2,26 milioni
(Adnkronos) – È stato aggiudicato alla cifra record per il mercato italiano di 2 milioni e 260mila euro (inclusi i diritti d'asta) l'anello "Trombin" Bulgari con raro diamante rosa di oltre 3 carati, protagonista assoluto della vendita di gioielli, in scena oggi pomeriggio da Aste Bolaffi a Torino. Dopo una serrata competizione tra oltre dieci .
In realtà custodiva una delle gemme più rare al mondo: un diamante rosa naturale da 3,18 carati, incastonato in un anello