Reclutamento personale ATA verso il cambiamento | ci saranno concorsi per esami? Aperto il confronto MIM-Sindacati

Si è svolta questa mattina una riunione tra Ministero dell'istruzione e del merito e i Sindacati. Sul tavolo non solo le novità sugli organici ATA, ma anche la procedura di infrazione sull'abuso dei contratti a termine. Un tema che da anni, periodicamente, riaffiora è quello di un possibile cambiamento nel reclutamento del personale ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: reclutamento - personale

Personale ATA Puglia: procedure di reclutamento in corso

Decreto Scuola, Anief chiede aumento del 30% per commissari d’esame e doppio canale di reclutamento: “Personale scolastico discriminato, serve mobilità straordinaria e stop all’abuso dei contratti a termine”

Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F. – calendario visite mediche ottobre 2025 https://www.uilpavvf.com/2025/10/01/procedura-speciale-di-reclutamento-riservata-al-personale-volontario-del-c-n-vv-f-calendario-vis - facebook.com Vai su Facebook

Autorizzato l’avvio di procedure di reclutamento e assunzione di personale in favore di varie amministrazioni Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2025 https://lapostadelsindaco.it/servizi-pubblica-amministrazione/45154/… - X Vai su X

Organici e reclutamento ATA, ecco cosa cambierà nei prossimi anni. SPECIALE con Raimondo (Uil Scuola Rua) LIVE alle 15:00 - Si è concluso l’incontro tra sindacati e Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla revisione degli organici ATA, che entrerà in vigore a partire dall’anno scolastico 2026/2027. Secondo orizzontescuola.it

Agevolazioni welfare docenti e ATA, dalle vacanze alle palestre passando per spesa, cultura e tecnologia: nuove convenzioni per beni e servizi agevolati - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso pubblico per la sottoscrizione di convenzioni non onerose destinate al personale scolastico. Come scrive orizzontescuola.it