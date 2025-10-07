Rebecca ferguson torna come lady jessica in dune 3 con un ruolo ridotto

ritorno di rebecca ferguson in dune: part 3. La conferma del ritorno di Rebecca Ferguson nel cast di Dune: Part 3 rappresenta una notizia importante per i fan della saga sci-fi. La attrice interpreta il personaggio di Lady Jessica, figura chiave nelle prime due pellicole, e la sua presenza nel prossimo capitolo è ormai certa, anche se con un ruolo più contenuto rispetto alle precedenti apparizioni. dettagli sul ruolo e le dichiarazioni dell’attrice. parte ridotta rispetto ai film precedenti. Durante un’intervista rilasciata a IndieWire, Ferguson ha confermato che ha già completato le riprese di Dune: Part 3, prevista per il rilascio il 18 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Rebecca ferguson torna come lady jessica in dune 3 con un ruolo ridotto

In questa notizia si parla di: rebecca - ferguson

Dalla regista vincitrice dell'Oscar Kathryn Bigelow arriva A HOUSE OF DYNAMITE. Con Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee e Jason Clarke. In alcune sale cine - facebook.com Vai su Facebook

Rebecca Ferguson al Festival di Venezia 2025 è una dark lady, oscura come il film che presenta - Rebecca Ferguson al Festival di Venezia 2025 è una dark lady, oscura come il film che presenta, A House of Dynamite In Hiroshima Mon Amour, la protagonista francese racconta all'amante giapponese che ... Riporta vogue.it