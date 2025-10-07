l’atteso ritorno di tron: ares nelle sale cinematografiche. Il nuovo capitolo della saga di Tron, intitolato Tron: Ares, sta per arrivare nelle sale cinematografiche, generando grande interesse tra gli appassionati di cinema di fantascienza. Questo film rappresenta il seguito diretto di Tron del 1982 e Tron: Legacy del 2010, portando sul grande schermo una nuova interpretazione con effetti visivi all’avanguardia e un’ambientazione rinnovata. La pellicola, diretta da Joachim Rønning, si distingue per la presenza di un cast stellare e una narrazione che si focalizza su temi attuali come l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Reazioni al film tron: ares, ecco cosa ne pensano gli spettatori