Nella puntata di Reazione a Catena del 6 ottobre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni (Egle, Chiara e Raffaella), hanno affrontato i Meno Dodici, un trio di amici di Genova: Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. Gli sfidanti si sono presentati spiegando il loro nome: “perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all’intesa vincente”. Tuttavia, nell’Intesa Vincente, le Tre Stagioni hanno prevalso, indovinando 8 parole contro le 4 dei Meno Dodici, accedendo così all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 137. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, le Tre Stagioni travolte: "Ma che dicono"