Reazione a catena le Tre Stagioni travolte | Ma che dicono

Liberoquotidiano.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di  Reazione a Catena  del 6 ottobre, trasmessa su Rai 1 e condotta da Pino Insegno, le campionesse in carica, le Tre Stagioni (Egle, Chiara e Raffaella), hanno affrontato i Meno Dodici, un trio di amici di Genova: Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. Gli sfidanti si sono presentati spiegando il loro nome: “perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all’intesa vincente”. Tuttavia, nell’Intesa Vincente, le Tre Stagioni hanno prevalso, indovinando 8 parole contro le 4 dei Meno Dodici, accedendo così all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 137. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

reazione a catena le tre stagioni travolte ma che dicono

© Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, le Tre Stagioni travolte: "Ma che dicono"

In questa notizia si parla di: reazione - catena

Giovediamoci: vinci con cultura e strategia a reazione a catena

Reazione a Catena 22 luglio 2025: le Giovediamoci vincono 66mila euro

DOMENICA IN: GABRIELE CORSI ROMPE IL SILENZIO. RAI LO VORREBBE A REAZIONE A CATENA

reazione catena tre stagioniReazione a Catena, le Tre Stagioni e il gesto inaspettato a Pino Insegno dopo la grande vittoria - In cerca di riscatto dopo un debutto senza successo, le Tre Stagioni sono riuscite ad aggiudicarsi una vincita strepitosa. Come scrive ilsipontino.net

reazione catena tre stagioniReazione a Catena 6 ottobre 2025: le Tre Stagioni vincono 34.250 euro - Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campionesse le Tre Stagioni di Novara, tr ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Reazione Catena Tre Stagioni