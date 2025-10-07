Reati sui minori record di casi in Italia Bambine e ragazze le più colpite | cresce la paura online ma la famiglia è il luogo più pericoloso

7 ott 2025

Sempre più bambini, in Italia, sono vittime di reati, soprattutto sessuali. E così il Paese raggiunge tristi record con numeri impressionanti, mai registrati fino ad oggi. I dati. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Reati sui minori, record di casi in Italia. Bambine e ragazze le più colpite: cresce la paura online, ma la famiglia è il luogo più pericoloso

