Reati sui minori record di casi in Italia Bambine e ragazze le più colpite | cresce la paura online ma la famiglia è il luogo più pericoloso
Sempre più bambini, in Italia, sono vittime di reati, soprattutto sessuali. E così il Paese raggiunge tristi record con numeri impressionanti, mai registrati fino ad oggi. I dati. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: reati - minori
La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”
Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori
Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano
#Tg2000 - #Reati contro i #minori, Terres des Hommes: oltre 7 mila nel 2024 #6ttobre #Tv2000 #Bambini #Infanzia #pedopornografia @tg2000it - X Vai su X
Allarmante crescita dei reati a danno di minori in Umbria Vai su Facebook
Reati su minori, superata la soglia record: oltre 7 mila casi. Internet diventa sempre più pericoloso e le vittime sono soprattutto le bambine - Colpisce anche l’aumento degli omicidi volontari di minori: 21 nel 2024, più 75% rispetto all’anno prec ... Si legge su vanityfair.it
In Italia aumentati i reati sui minori, superata la cifra record di 7.000 casi nel 2024 - Il genere femminile il più colpito ma restano stabili i dati sulla violenza sessuale. Da msn.com