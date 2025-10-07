Reati contro i minori record in Italia | oltre 7000 solo nel 2024
Oltre 7mila reati a danni di minori nel 2024 in Italia. Record. È la prima volta che si supera questa cifra. I casi registrati sono stati 7.204, con un incremento del 4% rispetto al 2023 e del 35% nell’ultimo decennio. I dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes in occasione della presentazione del dossier Indifesa 2025, alla vigilia dell’11 ottobre, la Giornata internazionale delle bambine. Reati su minori in aumento in Italia: i dati nazionali del 2024. Nel 2024 i reati commessi contro minori in Italia hanno raggiunto un nuovo picco: 7. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: reati - minori
La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”
Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori
Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano
Reati su minori in aumento del 5% in Veneto nell'ultimo anno: i dati https://ift.tt/tE17WKS https://ift.tt/KlxFJPE - X Vai su X
Nel Lazio oltre la metà delle vittime di reati contro i minori è composta da bambine. Aumentano anche i maltrattamenti in famiglia, con un +38% in un solo anno. ?Un’emergenza silenziosa che racconta la fragilità di un intero sistema sociale. - facebook.com Vai su Facebook
In Piemonte calano i reati contro i minori: -6% nel 2024 - Diminuiscono in Piemonte i reati commessi a danno di minori: sono stati 485 nel 2024, in calo del 6% rispetto all’anno precedente. Si legge su rainews.it
Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes - I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa 2025 ... Secondo lanotiziagiornale.it