Oltre 7mila reati a danni di minori nel 2024 in Italia. Record. È la prima volta che si supera questa cifra. I casi registrati sono stati 7.204, con un incremento del 4% rispetto al 2023 e del 35% nell’ultimo decennio. I dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes in occasione della presentazione del dossier Indifesa 2025, alla vigilia dell’11 ottobre, la Giornata internazionale delle bambine. Reati su minori in aumento in Italia: i dati nazionali del 2024. Nel 2024 i reati commessi contro minori in Italia hanno raggiunto un nuovo picco: 7. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Reati contro i minori, record in Italia: oltre 7000 solo nel 2024