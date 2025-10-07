Realizzato il primo arco del Ponte Nuovo | entro fine ottobre gli altri due | VIDEO

Casertanews.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori in corso per la riapertura del Ponte Nuovo a Capua. Nella giornata di oggi (7 ottobre) è stato eseguito il getto della soletta del primo arco del ponte. Complessivamente il ponte è costituito da tre archi e quindi restano da realizzare gli altri per completare le opere strutturali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: realizzato - primo

In uscita il primo spot pubblicitario realizzato con intelligenza artificiale (ed è tutto italiano)

Porti, Adsp Mtcs: trasporto eccezionale per il primo yacht realizzato nel porto di Civitavecchia

Trasporto eccezionale per il primo yacht realizzato nel porto di Civitavecchia

Italferr (Gruppo Fs): inaugurato il ponte strallato Anji Khad, è il primo mai realizzato in India - È stato inaugurato in India il ponte Anji Khad, il primo ponte strallato ferroviario, progettato e curato nella supervisione da Italferr, società di ingegneria del gruppo Fs. Da milanofinanza.it

Gruppo FS, Italferr: realizzato in India il primo ponte ferroviario Anji Khad Bridge - Opera simbolo dell’ingegneria italiana all’estero, l’Anji Khad Bridge migliora la connettività in India e vale a Italferr il riconoscimento internazionale ENR Global Best Projects 2024 In India è ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Realizzato Primo Arco Ponte