Real Madrid-Roma Femminile Rossettini | Dobbiamo avere l’aspirazione di poter andare avanti nella competizione
La Roma Femminile si prepara per l’esordio nella League Phase di Women’s Champions League. Domani, mercoledì 8 ottobre, allo Stadio Alfredo Di Stefano, le giallorosse saranno ospiti del Real Madrid nella prima giornata della competizione. Alla vigilia della gara, il tecnico della Roma Luca Rossettini ha parlato in conferenza stampa: “ La motivazione è la Champions League, in una fase a gironi con tante squadre importanti. Il Real Madrid è una di queste e le motivazioni sono alte sia per me che per tutte le ragazze, che ci tengono a partire bene “. Sulle difficoltà di affrontare il Real Madrid: “ Difficile sceglierne una, come ha detto Lucia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
