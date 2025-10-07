Real Madrid-Roma Femminile Di Guglielmo | Sono un’ottima squadra soprattutto in attacco
Giornata di vigilia per la Roma Femminile, che domani affronterà il Real Madrid allo Stadio Alfredo Di Stefano nella prima giornata della League Phase della Women’s Champions League. A poco più di 24 ore dal calcio d’inizio, in conferenza stampa accanto al mister Luca Rossettini è intervenuta Lucia Di Guglielmo: “ Linda Caicedo pericolo numero uno? Sicuramente è un’ottima giocatrice, molto imprevedibile e capace di rendersi pericolosa in ogni momento della partita. Detto questo, credo che il Real sia in generale un’ottima squadra, soprattutto per quanto riguarda il loro reparto offensivo “. Sul suo ruolo da senatrice della rosa: “ Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorarci come squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
