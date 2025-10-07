Re Carlo è stato chiaro: non vuole più vedere suo fratello Andrea e Sarah Ferguson dopo l’ennesimo scandalo legato alla mail indirizzata ad Epstein. E l’ex cognata del Sovrano l’ha preso in parola. Infatti, è letteralmente sparita dalla circolazione. Re Carlo, che fine ha fatto Sarah Ferguson. Nessuno sa che fine abbia fatto Sarah Ferguson dopo che la sua mail indirizzata Jeffrey Epstein è stata resa pubblica. Quella missiva di scuse le è costata una serie di patronati che aveva da più di 20 anni, la reputazione e forse il rispetto di Carlo. Un errore fatale che Fergie ha commesso tanto tempo fa, probabilmente ha mal riposto la sua fiducia in consiglieri che l’hanno spinta a compiere un gesto imperdonabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo non perdona: Sarah Ferguson è sparita e Andrea ha paura