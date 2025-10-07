Le confessioni davanti alle telecamere sono ormai l’incubo conclamato di Carlo III. In principio fu la ex moglie, Lady D che seduta su un divano, col viso contrito, confessò apertamente la sofferenza di vivere in un “matrimonio a tre” per i tradimenti subiti; poi fu la volta di Harry, il secondogenito ribelle che concesse alle telecamere di tv e documentari (compreso un libro) una serie di riflessioni al veleno dedicate alla sua storia di sofferenze all’interno della famiglia reale. Ora, lasciando tutti di stucco, anche William ha deciso di lasciarsi sedurre dall’obiettivo amplificando emozioni e pensieri mai espressi prima, davanti ad un microfono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Re Carlo “non parla più al principe William, questa volta è davvero contrariato”: ecco cosa sta succedendo