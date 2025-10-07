Difesa e continuità, le parole d’ordine in casa Dole sono ormai chiare. Nel segno di una corazza imperforabile, ma anche di un rendimento sempre costante, i biancorossi hanno sbancato il campo di Cremona. Una fuga nel secondo quarto è bastata, perché poi i padroni di casa non sono mai tornati nemmeno a due possessi di distanza. Il tutto con grande autorevolezza e buone risposte da parte dei singoli. I soliti esterni, ma anche una coppia di lunghi come quella composta da Ogden e Simioni, che ha prodotto in cooperativa 37 punti e 17 rimbalzi. E allora l’assenza di Camara si sente un po’ meno, anche se rimane di strettissima attualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rbr a caccia di continuità contro Bergamo. Ma bisognerà limitare il duo Harrison-Hogue