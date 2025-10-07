Raw 06.102025 Last show before Crown Jewel

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ American Airlines Center di Dallas, Texas. Lo show inizia con Roman Reigns che raggiunge il ring, ma appena prende la parola viene interrotto da Bronson Reed e Paul Heyman. Proprio quest’ultimo inizia a parlare, dice che Reed è colui che gli ha dato il suo più grande pestaggio della vita dato che l’ha costretto ad andare via in barella, e poi anche finito in ospedale. Nemmeno quando giocava a football. Poi Reed aggiunge che nessuno della sua famiglia era finito in ospedale, né suo padre né suo zio, era andato via da un match in barella. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

