Inter News 24 Ravezzani commenta i miglioramenti della formazione di Chivu da quando il tecnico è alla guida del club: le parole. Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, è intervenuto nel corso del pomeriggio di TMW Radio, analizzando il momento positivo dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Il giornalista ha sottolineato come la squadra nerazzurra stia vivendo una fase di crescita, evidenziando la solidità tattica e la determinazione che sta mostrando in questo periodo. SULL’INTER E IL MOMENTO POSITIVO – «Mi sembra che l’Inter sia la squadra più attrezzata. Il problema era più che altro di concentrazione e di determinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ravezzani su TMW Radio: «L’Inter è la più attrezzata, ma i meriti di Chivu si vedranno a marzo…»