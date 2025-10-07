Rapina in strada a Torino Parella | strappano la catenina a un uomo e fuggono in monopattino arrestati poche ore dopo

Due tunisini di 19 e 20 anni sono stati arrestati nel pomeriggio di martedì 30 settembre 2025 dagli agenti del commissariato di polizia Madonna di Campagna mentre percorrevano via Chiesa della Salute a Torino a bordo di un monopattino elettrico. Il loro abbigliamento, infatti, coincideva con.

