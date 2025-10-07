Rapina al supermercato addetto alla security colpito da una testata | la Polizia arresta un 44enne
Domenica pomeriggio movimentata in un supermercato a Cesena, nel pieno dell’affluenza di clienti, un addetto alla security è stato colpito da una testata dopo aver notato l'aggressore che aveva asportato diversi prodotti dagli scaffali senza alcuna intenzione di pagarli. La vicenda si è chiusa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
