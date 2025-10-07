Raoul Bova sempre più vicino a Beatrice Arnera mentre lei asfalta Selvaggia Lucarelli | ma che succede?

Negli ultimi giorni, il nome di Beatrice Arnera è sulla bocca di tutti, e non solo per motivi professionali. Accanto a lei, Raoul Bova, protagonista del gossip che sta infiammando il mondo dello spettacolo. I due, colleghi sul set della fiction Buongiorno, Mamma!, sembrano sempre più vicini anche lontano dalle telecamere. Ma a rendere ancora più acceso il momento mediatico dell’attrice è la sua partecipazione a un nuovo format comico, in cui ha lanciato frecciate affilate a Selvaggia Lucarelli. Insomma, tra amore e ironia pungente, Beatrice è diventata una delle protagoniste indiscusse del momento. 🔗 Leggi su Donnapop.it

