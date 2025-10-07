Raoul Bova e Beatrice Arnera spuntano le nuove foto insieme I dettagli e cosa c' entra Don Matteo

Raoul Bova e la collega Beatrice Arnera (24 anni più giovane di lui) ormai sono una coppia. O almeno è questo ciò che si evince dalle nuove foto pubblicate dal settimanale Diva&Donna. La coppia di attori - insieme sul set di "Buongiorno, Mamma!" - sembrano ormai definitivamente una coppia, non. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Lui, l’altra e il re del gossip: quei messaggi “spaccanti” di Raoul Bova finiti sotto gli ombrelloni

Raoul Bova e Fabrizio Corona: un caso di gossip e ricatto

Alla 1 SPOLETO PARADE : IL SOGNO DI FRANCESCO c'era RAOUL BOVA, a Spoleto per le riprese di Don Matteo! Grazie Raoul per il bel video dell'Inno d'Italia che hai condiviso con i tuoi follower su Instagram. Come non condividerlo anche noi?! Banda M Vai su Facebook

Inchiesta audio rubati Raoul Bova, oggi l'attore ascoltato dai pm - X Vai su X

Raoul Bova e Beatrice Arnera a pranzo insieme in un ristorante romano: «Baci, carezze furtive e un pianto inaspettato (di lui)» - L'incontro tra i due attori, che recitano insieme nella fiction Buongiorno Mamma, è stato svelato da Dagospia, che scrive: «Gli avventori del ristorante non hanno potuto fare a meno di notare l’affett ... Secondo vanityfair.it

Raoul Bova ha già un nuovo amore dopo l'addio a Rocìo? L'attore sorpreso con la collega Beatrice Arnera, le foto - Raoul Bova ha già un nuovo amore dopo l'addio a Rocìo? Lo riporta gossip.it