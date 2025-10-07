Ranking UCI Ciccone in top10 Scaroni n2 d’Italia Pogacar in vetta senza rivali

Dopo gli Europei di ciclismo su strada è stato aggiornato il Ranking UCI: l’ Italia si conferma al terzo posto nella classifica per Nazioni, mentre nella graduatoria individuale Giulio Ciccone resta nono e Christian Scaroni rafforza lo status di numero 2 tra gli azzurri. In vetta alla classifica individuale lo sloveno Tadej Pogacar domina con quasi il doppio dei punti del secondo classificato, il danese Jonas Vingegaard, e più del doppio del terzo, l’altro danese Mads Pedersen. Resta stabile in nona posizione Giulio Ciccone, che però non ha preso il via del Giro dell’Emilia, mentre il quarto posto agli Europei fa guadagnare quattro posizioni in classifica a Christian Scaroni, ora 18°. 🔗 Leggi su Oasport.it

