Ranking UCI Ciccone in top10 Scaroni n2 d’Italia Pogacar in vetta senza rivali
Dopo gli Europei di ciclismo su strada è stato aggiornato il Ranking UCI: l’ Italia si conferma al terzo posto nella classifica per Nazioni, mentre nella graduatoria individuale Giulio Ciccone resta nono e Christian Scaroni rafforza lo status di numero 2 tra gli azzurri. In vetta alla classifica individuale lo sloveno Tadej Pogacar domina con quasi il doppio dei punti del secondo classificato, il danese Jonas Vingegaard, e più del doppio del terzo, l’altro danese Mads Pedersen. Resta stabile in nona posizione Giulio Ciccone, che però non ha preso il via del Giro dell’Emilia, mentre il quarto posto agli Europei fa guadagnare quattro posizioni in classifica a Christian Scaroni, ora 18°. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ranking - ciccone
Giulio Ciccone scala il ranking UCI: perentoria ascesa dopo San Sebastian. Italia quarta Nazione, Pogacar padrone
L’Italia sale sul podio del ranking UCI! Ciccone miglior azzurro, Milan scivola indietro
Ranking UCI (26 agosto): l’Italia conserva il terzo posto, Ciccone il migliore azzurro
Finn scala più di 100 posizioni nel ranking UCI! Ciccone risale ancora nella top-10, l'Italia rafforza il podio dopo i Mondiali - facebook.com Vai su Facebook
Giulio Ciccone continua a scalare il ranking UCI, Finn risale 106 posizioni! L’Italia rafforza il podio: la classifica dopo i Mondiali - - X Vai su X
Giulio Ciccone continua a scalare il ranking UCI, Finn risale 106 posizioni! L’Italia rafforza il podio: la classifica dopo i Mondiali - L'Italia ha conservato il terzo posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale, al termine dei ... Si legge su oasport.it
Ranking UCI (26 agosto): l’Italia conserva il terzo posto, Ciccone il migliore azzurro - L’Italia conserva il terzo posto nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. oasport.it scrive