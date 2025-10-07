Range Rover Lexus | presa la banda delle auto di lusso | furti nelle mete vip razzie al Forte
Roma, 7 ottobre 2025 – Scacco matto alla banda delle auto di lusso, con 14 arresti. I bolidi sono stati rubati tra Cortina d'Ampezzo, Forte dei Marmi e Viareggio, le mete frequentate dai vip. Poi venivano «ripulite» ad Anversa, in Belgio e successivamente venivano spedite in container diretti a Dubai, negli Emirati Arabi dove venivano rivendute. Era il modus operandi della banda smantellata dall'operazione internazionale «Palma» condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia che ha portato alla luce un giro di affari milionario di vetture rubate e poi riciclate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
