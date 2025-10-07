Ramy Elgaml si riapre il caso sulla morte del 19enne La procura chiede una nuova perizia | Così impossibile ricostruire chi ha colpa

Per stabilire l’esatta dinamica che ha causato la morte di Ramy Elgaml, il 19enne deceduto a seguito di un inseguimento con i carabinieri per le strade di Milano, servirà altro tempo. O meglio un’altra perizia dato che tutte le relazioni depositate dai consulenti – compreso quello nominato dalla procura – sono giunte a « conclusioni divergenti » che non consentono una «ricostruzione univoca dell’evento». Per questo gli inquirenti, pur avendo già chiuso le indagini, sono disposti a riaprirle e ad attendere un’ultima lettura sui fatti prima di procedere alle eventuali richieste di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Open.online

