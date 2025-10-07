Ramy Elgaml procura Milano chiede incidente probatorio | Accertare dinamica del sinistro
La Procura di Milano chiede un incidente probatorio per accertare le dinamiche della morte di Ramy Elgaml, il 19enne che ha perso la vita in un incidente in scooter il 24 novembre 2024 dopo un inseguimento con i carabinieri per le strade del capoluogo lombardo. Scopo della richiesta è fare luce sull'”esatta dinamica del sinistro stradale”, mediante una “ perizia cinematica ” da svolgere nel contraddittorio con le difese. L’istanza è stata avanzata al Gip dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini nell’ambito dell’inchiesta che vede indagati per omicidio stradale l’amico 22enne della vittima, Fares Bouzidi, con lui a bordo dello scooter (un T-Max) la notte del decesso, e un carabiniere del Nucleo radiomobile, Antonio Lenoci, che guidava l’Alfa Romeo Giulietta dell’Arma che al termine dell’inseguimento all’angolo fra via Ripamonti e via Quaranta – secondo quanto contestato – avrebbe urtato “con la fascia anteriore del paraurti dell’autovettura l’area posteriore destra” della moto “provocandone così la caduta e lo slittamento sul manto stradale”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
